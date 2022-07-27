Самарская компания открыла новую фабрику по производству мебели

На создание новой фабрики было потрачено 51,2 млн. рублей, часть средств поступила от федерального и регионального Фондов развития промышленности. Фото: пресс-служба ФРП.

Областная столица обзавелась новой фабрикой по серийному производству мебели. Ее открыла компания «Версаль», работающая на рынке с 2018 года. Подробности сообщили в областном правительстве.

На создание новой фабрики было потрачено 51,2 млн. рублей. Из них 14,8 млн. рублей поступили от федерального Фонда развития промышленности (ФРП) и еще 6,3 млн. рублей – от регионального Фонда.

- Мы решили увеличить объемы производства, преобразив цех мебели в полноценную фабрику. Приобрели оборудование, создали 15 дополнительных рабочих мест. Планируем увеличить долю отечественной мебельной продукции как в Поволжье, так и в России в целом, – рассказал директор ООО «Версаль» Артём Томилин.

Вся мебель изготовлена из отечественных материалов. Фото: пресс-служба ФРП.

Новое производство включает изготовление шкафов, тумб, столов и зеркал. Его мощность составляет 20 тысяч мебельных изделий в месяц. Вся мебель создана из отечественных материалов. В дальнейшем продукция будет поступать в магазины «Максидом», мебель для ванной - в «Керранова плюс» и «Торговый дом керамики».