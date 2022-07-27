Дмитрий Азаров встретился с участниками чемпионата ВС РФ по парашютному спорту в Самаре

Глава региона отметил, что на соревнованиях собрались лучшие из лучших / Фото: Юлия Рубцова

В Самаре на военном аэродроме «Кряж» продолжается традиционный чемпионат ВС РФ по парашютному спорту. В нем принимают участие более 120 сильнейших спортсменов. В среду, 27 июля 2022 года, на площадке побывал губернатор Дмитрий Азаров. Он пообщался с местной командой и ее тренерами, а также обсудил с начальником самарского филиала ЦСКА Романом Махониным развитие парашютного спорта в регионе.

- Я очень рад, что у нас проходят соревнования Вооруженных Сил РФ по парашютному спорту. Здесь лучшие из лучших. Вы - стимул повышения мастерства для военнослужащих. Кроме того, на вас равняются и хотят быть похожими многие ребята и девчата, - обратился к спортсменам глава региона.

На соревнованиях военные показывают свое мастерство по прыжкам с парашютом с высоты 1000, 2200 и 3200 метров. Жюри оценивает точность их приземления как в личном, так и в командном зачетах. Также спортсмены демонстрируют свое мастерство в групповой акробатике. По итогам третьего дня чемпионата, который продлится до 30 июля 2022 года, лидирует команда ЦСКА.