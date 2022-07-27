В Самарской области мужчина поссорился с соседом и вонзил в него нож

Погибший мужчина в момент трагедии стоял у входа в квартиру соседа. Фото: СУ СК по Самарской области

В Самарской области конфликт между двумя соседями закончился смертью одного из них. Трагедия произошла в Похвистнево зимой текущего года. Информацию сообщили в региональном СУ СК.

Следствие установило, что 12 февраля 2022 года двое соседей поссорились на фоне взаимных оскорблений. Все происходило в многоквартирном доме на улице Косогорной, где проживают мужчины.

- В ходе ссоры мужчина взял кухонный нож и нанес соседу, который в этот момент находился в подъезде у входа в его квартиру, несколько ударов в область расположения жизненно-важных органов, после чего закрыл дверь, - рассказали в СУ СК по Самарской области.

После этого пострадавший ушел к себе домой, где скончался от полученных травм. Его тело на следующий день обнаружил сосед, с которым накануне была ссора. Он вызывал полицию.

В отношении жителя Похвистнево возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Недавно суд вынес решение по делу. Мужчину приговорили к шести годами колонии строгого режима.