В Самарской области хищные птицы атаковали обитателей Волги в июле 2022 года

Хищники съедают до 8 тонн рыбы в год. Фото: скриншот видео

В Самарской области местные жители заметили стаю бакланов на волге. Хищные птицы нападали на обитателей реки в июле 2022 года.

Самарский блогер Сергей Бобин поделился видео в социальной сети. Птицы нависли над рекой и выловили большое количество рыбы. Горожане опасаются за экологию после таких «налетов». Отмечают, что также присутствие бакланов влияет на растительность региона.

Напомним, что причину такого поведения птиц «КП-Самара» озвучил главный зоотехник Самарского зоопарка Александр Кузовенко. Наблюдать за хищной стаей жители смогут до осени текущего года.