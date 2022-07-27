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Общество27 июля 2022 11:25

В Самарской области хищные птицы атаковали обитателей Волги в июле 2022 года

Блогер поделился видео
Алена ПРОВКИНА
Хищники съедают до 8 тонн рыбы в год. Фото: скриншот видео

Хищники съедают до 8 тонн рыбы в год. Фото: скриншот видео

В Самарской области местные жители заметили стаю бакланов на волге. Хищные птицы нападали на обитателей реки в июле 2022 года.

Самарский блогер Сергей Бобин поделился видео в социальной сети. Птицы нависли над рекой и выловили большое количество рыбы. Горожане опасаются за экологию после таких «налетов». Отмечают, что также присутствие бакланов влияет на растительность региона.

Напомним, что причину такого поведения птиц «КП-Самара» озвучил главный зоотехник Самарского зоопарка Александр Кузовенко. Наблюдать за хищной стаей жители смогут до осени текущего года.