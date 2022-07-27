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Общество27 июля 2022 11:41

Память погибших на Донбассе детей почтили в Самаре 27 июля 2022 года

Депутаты, активисты и обычные горожане возложили цветы к мемориалу «Дети — фронту»
Илона МАЙСКАЯ
Молодые люди сделали "коридор памяти" из 45 портретов погибших детей

Молодые люди сделали "коридор памяти" из 45 портретов погибших детей

В среду, 27 июля 2022 года, в Самаре почтили память детей, которые погибли в Донецке в результате обстрелов ВСУ. В мероприятии приняли участие депутаты «Единой России», активисты «Молодой гвардии» и просто неравнодушные жители города. Они возложили цветы к памятнику в честь несовершеннолетних тружеников тыла.

К мемориалу «Дети — фронту» сегодня пришли более сотни самарцев. Они почтили память юных жителей Донбасса минутой молчания. Также волонтеры принесли с собой 45 портретов погибших детей. Они образовали из них «коридор памяти».

— 27 июля объявлено днем памяти детей — жертв войны в Донбассе. Сегодня мы вместе с братским народом скорбим и вспоминаем погибших детей, — сказал депутат Самарской губдумы Роман Балтер.

Еще одна акция в память о невинных жертвах состоится вечером. По всей России и на Донбассе зажгут миллионы свечей.