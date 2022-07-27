В Самарской области дети из ДНР и ЛНР получат подарки перед школой

Дети получат подарки перед школой Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самарской области каждый год проходит акция «Собери ребенка в школу», инициированная «Единой Россией». Стартует она и сейчас.

- В 2022 году в школы Самары придут больше 15 тысяч первоклассников. Из них около тысячи детей - из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для них волонтеры уже подбирают школьные принадлежности и канцтовары, - поделился и.о. руководителя регионального штаба «Молодой Гвардии» партии Антон Родионов.

По словам координатора волонтерского центра «ЕР», в пунктах временного размещения губернии сейчас находятся более полутора тысяч вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Среди них почти 400 детей и многие впервые пойдут в школу именно в это время. Волонтеры обещают, что постараются сделать так, чтобы и для этих ребят первый школьный праздник стал одним из самых радостных дней жизни. Депутаты, активисты и бизнесмены готовят для ребят особые подарки.