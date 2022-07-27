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Общество27 июля 2022 11:47

Жителям Самары рассказали, где найти продукты по самой низкой цене

В областной столице проверили цены
Алена ПРОВКИНА
Жители смогут купить продукты по самой выгодной цене

Жители смогут купить продукты по самой выгодной цене

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские специалисты рассказали, где найти продукты по самой выгодной стоимости. В областной столице провели ежедневный мониторинг минимальных цен.

По сообщению городской администрации на 27 июля 2022 года, дешевле всего можно купить баранину (кроме бескостного мяса) на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского, за 270 рублей/килограмм. Гречневую крупу в «Пятерочке» Кировского района за 93,87 рубля/килограмм. Подсолнечное масло за 86,99 рублей/килограмм в «Магните» Куйбышевского района. Сахар-песок за 62,9 рубля/килограмм в «Ашане» Советского района. Поваренную соль за 8,9 рублей/килограмм в «Перекрестке» Красноглинского района.

Подобные проверки помогают отслеживать запас продовольствия и динамику цен. Вся информация об адресах и ценах указана на официальных страницах мэрии.