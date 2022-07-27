Житель Тольятти «прописал» в однокомнатной квартире 12 мигрантов

Полицейские задержали тольяттинца. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти правоохранители задержали местного жителя по подозрению в нарушении миграционного законодательства. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, 51-летний мужчина поставил на миграционный учет 12 иностранных граждан. Мигрантов тольяттинец «прописал» в своей однокомнатной квартире на ул. Дзержинского. При этом предоставлять им жилье он не собирался.

Во время опроса задержанный признался, что за «прописку» он получал по 300 рублей с человека. Отмечается, что ранее мужчина не был судим, официально не работает.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации»).Тольяттинцу грозит лишение свободы на срок до трех лет.