Под Самарой ликвидируют последствия урагана, оставившего без воды 60 домов

Активисты расчищают территорию у поврежденной водонапорной башни Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В селе Дубовка Красноармейского района после сильнейшего урагана объявили режим чрезвычайной ситуации из-за повреждения водонапорной башни. Без воды остались 60 частных домов, где проживает 214 человек, в том числе 35 детей. В работу по ликвидации ЧС включилась депутат регионального парламента, представитель «Единой России» Марина Сидухина.

По словам Сидухиной, все службы сработали очень грамотно. Водоснабжение 42 частных домов восстановлено по резервной схеме на пониженном давлении. Для 80 жителей 18 остальных домов организовали подвоз питьевой воды.

- Я на постоянной связи с жителями, с руководителем района. Ситуация под контролем. Конечно, есть определенные неудобства, особенно для престарелых граждан и детей. Но это временно, - отметила депутат-единоросс.

Сейчас работы по устранению последствий урагана продолжаются. Водоснабжение социально-значимых объектов не нарушено. Волонтеры и партийцы активно включились в расчистку территории и поврежденной башни.

По словам Сидухиной, уже подготовлен пакет документов для ремонта объекта. В ближайшее время решение будет принято, после чего начнутся строительные работы. За ними установят жесткий контроль - за сроками и качеством.