Нырнул и пропал: в озере под Тольятти утонул мужчина

Спасатели нашли тело погибшего в шести метрах от берега Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области

Утром в среду, 27 июля 2022 года, в селе Выселки Ставропольского района произошло ЧП. На озере СНТ «Зеленая даль-1» утонул мужчина.

— Хозяйка одной из дач видела, как мужчина нырнул. На поверхности водоема он больше не показался, поэтому женщина вызвала спасателей. В 8:30 на место отправились сотрудники ПСО Тольятти, — сообщили в пресс-службе ПСС Самарской области.

Прибыв к озеру, спасатели стали обследовать водоем. Через некоторое время водолазу удалось отыскать утонувшего мужчину. Его тело находилось в шести метрах от берега на глубине трех метров. Работы на месте происшествия были окончены в 11:00.

Спасатели передали погибшего сотрудникам полиции. Теперь правоохранителям предстоит установить точную причину его смерти.