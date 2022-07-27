Владелец «Космопорта» в Самаре заплатит почти 200 тысяч рублей за последствия аномальных морозов

Решение о выплате ущерба вынес арбитражный суд Фото: Яндекс. Карты

В Самаре суд обязал владельца ТРК «Космопорт» заплатить за последствия аномальных морозов прошлой зимой. Ему придется расстаться с суммой почти в 200 тысяч рублей. Решение опубликовано на сайте регионального арбитража.

Коммунальная авария произошла ночью 23 февраля 2021 года в детском развлекательном центре «СуперЛэнд». Она затронула систему водяного пожаротушения ТРК. По заключению экспертов, причиной ЧП стали аномальные морозы в -30...-35 градусов. Из-за холодного сквозняка промерзла часть трубы, в результате чего ее прорвало. Водой залило футбольное поле и комнату для проведения праздников в «СуперЛэнде». Пострадала внутренняя отделка помещений.

Ущерб оценили в 215,2 тысячи рублей: 118,8 тысячи — восстановительный ремонт и 110 тысяч — стоимость материалов. Имущество детского развлекательного центра было застраховано. Так что он получил компенсацию в 195,2 тысячи рублей.

В дальнейшем страховая компания обратилась в арбитражный суд с требованием взыскать ущерб с владельца «Космопорта». Тот удовлетворил иск. Теперь тому придется заплатить 195,2 тысячи рублей и госпошлину в 6,8 тысячи рублей.