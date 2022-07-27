Оранжевый уровень опасности объявили в Самарской области с 27 июля по 1 августа 2022 года

Самарцев просят не ходить в леса и не разводить там костры Фото: Иван Макеев

В Самарской области объявили оранжевый уровень опасности. Он будет действовать с 27 июля по 1 августа 2022 года. Причина — сухая жаркая погода, из-за которой велик риск возникновения природных пожаров.

— В ближайшие несколько дней местами по региону сохранится чрезвычайная пожароопасность лесов — 5 класс, — сообщили в Приволжском УГМС.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, нередко пожары происходят по вине людей. Поэтому специалисты призывают жителей соблюдать запрет на посещение лесов. Также они напоминают, что в лесу или вблизи него нельзя разводить костер, жечь мусор/сухую траву, бросать непотушенные сигареты и спички, а также использовать пиротехнику.