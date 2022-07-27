В Самаре мужчина в шрамах и татуировках ограбил 14-летнего школьника

Самарец вытащил телефон из рюкзака школьника, пока тот общался с друзьями. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту кражи телефона у школьника. Подросток на время оставил сотовый без внимания, но его успел «присвоить» незнакомец. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

Инцидент произошел в одном из дворов по улице Стара-Загора. 14-летний мальчик оставил на скамейке свой рюкзак, в котором лежал телефон. Сам подросток отошел на спортивную площадку, чтобы пообщаться с друзьями. Внезапно школьник услышал, что его телефон зазвонил, а обернувшись, увидел его в руках мужчины. Взволнованный подросток попросил вернуть сотовый, но незнакомец его проигнорировал и убежал. Мальчик сообщил о происшествии родителям, те вызвали полицию.

Найти подозреваемого удалось по особым приметам - татуировке на шее и шрамах на плече. Предполагаемым вором оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 25-летний самарец. Однако телефона у него при себе уже не было - он успел продать его прохожему за 1 тысячу рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Расследование продолжается.