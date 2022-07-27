Эксперт протестировал сеть билайн после масштабной модернизации

Агентство измерило качество мобильной связи почти в сотне мест, расположенных в 11 регионах. В абсолютном большинстве локаций полученные скорости были выше 5–10 Мбит/с, которых,по данным агентства, хватает для комфортного использования сервисов на мобильном телефоне. Кроме того, в половине из всех измеренных локаций агентство зафиксировало у билайн самые высокие скорости мобильного интернета среди операторов «большой четверки». Эксперт подтвердил, что значительно обновленная сеть билайн соответствует требованиям пользователей к современным сервисам.

Денис Кусков, директор аналитического агентства TelecomDaily:

«Информационно аналитическое агентство TelecomDaily проводит исследования качества связи регионов Российской Федерации с 2007 года. У нас есть возможность сравнить результаты разных лет. Мы видим, что за последние два года билайн провел большую работу по строительству новых базовых станций и оптимизации своих сетей. Модернизация сети позволила сделать большой шаг вперед и предоставлять своим клиентам услуги на новом уровне, который может покрывать потребности пользователей».

билайн за последние несколько лет значительно укрепил сеть 4G и расширил ее охват. Всего в результате масштабной стройки за 4 года сеть 4G выросла почти в 3 раза. По итогам 2021 года скорости мобильного интернета выросли на 30% при одновременном росте объема используемого трафика в 1,4 раза.

Благодаря развитию сети клиенты билайн могут оставаться на связи с близкими людьми, используя разные способы общения. Сейчас клиенты отправляют созданный контент в сеть не меньше, чем скачивают из сети. Поэтому важна не только скорость загрузки информации из сети, но и скорость отправки своего контента. Эти пользовательские характеристики сети, которые отвечают за удобное использование сервисов, и проверили эксперты.

Тестирование показало, что снятые на камеру смартфона изображения могут улетать в чат в среднем за секунды, на отправку своего минутного видеоролика размером 60 мегабайт требуется от пары десятков секунд, а онлайн-трансляции можно вести с хорошей детализацией изображения.

Исследование проводилось информационно-аналитическим агентством TelecomDaily в местах нахождения туристических достопримечательностей, где обычно фиксируется высокая загрузка сети на основании критериев, определенных агентством. Замеры скорости велись с помощью сертифицированного технологического комплекса TEMS Investigation на смартфонах, подключенных к сотовым сетям «большой четверки»в июне 2022 г. Ознакомиться с полными текстами исследований, применяемой методикой, а также территорией проведения можно на сайте TelecomDaily.