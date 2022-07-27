Выездные окна МФЦ для получения карты болельщика начали работать около самарского стадиона

У "Солидарность Самара Арены" начали работать выездные окна МФЦ

С 27 июля в Самаре начал работать Многофункциональный центр, в котором каждый может оперативно получить карту болельщика. МФЦ располагается прямо перед «Солидарность Самара Ареной» - это одноэтажное здание неподалеку от 3 входа. С 28 июля дополнительный офис начнет работать около 2 входа, а к выходным добавится еще один около первого входа.

В помещении всех гостей ждут специалисты, готовые помочь по вопросам получения Карты болельщика. Получить заветный документ нетрудно – нужно просто иметь учетную запись на портале «Госуслуги». Процесс получения Карты максимально прост – человек садится за стол к работнику МФЦ, диктует свой номер телефона, после чего его фотографируют с помощью веб-камеры.

Зачем необходима новая система идентификации на матчах РПЛ?

Карта болельщика – сервис, который не заменяет, а совершенствует существующую систему

обеспечения безопасности на объектах спорта, создает новый стандарт допуска на стадионы. Вопросы безопасности всегда находятся в приоритете, при этом обеспечение безопасности должно быть незаметным и эффективным. Самара – один из 5-ти регионов, который получил возможность протестировать новую систему. График работы оперативного пункта в будни с 10 до 19 часов. Суббота, 30 июля: с 9 до 21 часов. В воскресенье, 31 июля: с 9 до 20 часов.