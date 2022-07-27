В Самаре сотрудников МЧС наградили за борьбу с лесными пожарами в Борском районе и Тольятти

Награды сотрудникам вручил губернатор Самарской области. Фото: Ирина Бойкина

В среду, 27 июля, глава региона Дмитрий Азаров наградил сотрудников ГУ МЧС по Самарской области. За мужество, проявленное при тушении пожаров в Борском районе и Тольятти, они были удостоены Ордена Мужества и медали за «За отвагу на пожаре».

– Всем памятен пожар в Бузулукском бору, когда только благодаря вашему мужеству и самоотверженности удалось избежать человеческих жертв. Вы помогаете людям на земле, на воде, противостоите стихии и бедствиям, - отметил губернатор Самарской области.

В числе награжденных - начальник службы пожаротушения регионального ГУ МЧС. Александр Максимов трудится в этой сфере уже 20 лет. В прошлом году он принимал активное участие в борьбе с огнем в Бузулукском бору.

- Из-за шквалистого ветра была большая угроза распространения огня на села Коноваловка и Борское. В течение первых трех суток личный состав наблюдал 5-6 огненных смерчей высотой до 3 метров. Остановить такое практически невозможно, но мы сделали все, что в наших силах - и победили стихию, - вспоминает Александр Максимов.

В прошлом году по Самарской области прошел целый ряд опасных лесных пожаров. Леса горели в Кинельском районе и в Тольятти, а в Борском районе сгорело более 5 тысяч гектар соснового бора. Последние пожары стали одними из самых страшных, на их тушение были брошены все силы. В Борском районе с огненной стихией боролись более 800 человек, в Тольятти - более 300.

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