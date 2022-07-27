В Самаре 27 июля 2022 года остановились трамваи на Московском шоссе

Трамваи остановились на пересечении Московского шоссе и Четвертого проезда. Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Вечером в среду, 27 июля, пассажиры самарских трамваев были вынуждены ненадолго прервать поездку. Около 18:30 рельсовый транспорт внезапно остановился. Информацию «КП-Самара» сообщил собственный источник.

По информации очевидца, остановка понадобилась из-за легкового автомобиля, вставшего на пути у трамвая. Инцидент произошел на пересечении Московского шоссе и Четвертого проезда.

- На трамвайные пути заехала белая машина. Возможно, произошло столкновение, точно неизвестно. Судя по всему, трамваи встали от оврага, - рассказал очевидец.

Отметим, что ожидание пассажиров затянулось ненадолго - трамваи вновь отправились в путь примерно через 20 минут.