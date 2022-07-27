Тольятти признали одним из сильнейших моногородов России

Тольятти вошел в ТОП-10 рейтинга, эту позицию город держит уже третий год. Фото: предоставлено ТАСС

Госкорпорация ВЭБ.РФ подвела итоги рейтинга развития моногородов России за прошлый год. Одним из сильнейших был признан Тольятти - город продемонстрировал отличные показатели в области социально-экономического развития. Глава региона Дмитрий Азаров рассказал о ключевых результатах, достигнутых городом.

Так, ТОР «Тольятти» держит лидирующие позиции по числу резидентов. В него входят 64 компании, разработаны инвестиционные проекты на 64 млрд. рублей. Постоянно создаются новые рабочие места - в настоящий момент их уже более 8 тысяч. Не отстают и резиденты особой-экономической «Тольятти». Они запустили 13 заводов, создали 2,5 тысячи рабочих мест. В 2022 году удалось привлечь 5 новых инвесторов. Не говоря уже о том, что на территории Тольятти трудится крупнейший трудовой коллектив региона - работники АО «АвтоВАЗ».

- Поздравляю команду муниципалитета, региональную команду, всех жителей города с тем, что Тольятти вошел в число лучших городов с точки зрения эффективности работы, «расшивке» застарелых проблем, которым зачастую десятки лет, решения вопросов по диверсификации экономики, а значит повышения уровня благосостояния всех жителей Тольятти. Конечно, здесь регион работает сообща, - отметил Дмитрий Азаров.

Организаторы, в свою очередь, обратили внимание на взаимодействие Тольятти и бизнес-сообществ города с АО «Корпорация МСП». Они отметили, что таких показателей нет ни в одном моногороде, и этот опыт можно передать другим.