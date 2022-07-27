«ОДК-Кузнецов» представил свою программу на экспертной сессии НОЦ «Инженерия будущего»

Начальник учебного центра ПАО «ОДК-Кузнецов» рассказала об успешном опыте в реализации таких проектов, как "Крылья Ростеха" и "Инженерия будущего". Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов

«ОДК-Кузнецов» принял участие в экспертно-проектной сессии, организованной НОЦ «Инженерия будущего». Мероприятие состоялось на базе образовательного центра «Сириус» в Сочи. Его посетили представители промышленных предприятий и министерства образования и науки РФ. Начальник учебного центра «ОДК-Кузнецов» Юлия Ферапонтова представила им программу выявления, подготовки и интеграции в производство молодых специалистов.

В частности, предприятие планирует открыть свои лаборатории, которые будут размещены в 15 опорных школах «ОДК-Кузнецов». В них школьники, начиная с 5 класса, смогут обучаться 3D-моделированию, фрезерной и токарной обработке. Юлия Ферапонтова отметила, что это позволит оказать влияние на раннюю профориентацию учеников.

– Работа ведется и с родителями – организовываются родительские собрания, где представители «ОДК-Кузнецов» рассказывают о наших образовательных проектах и возможностях, которые открываются перед молодыми специалистами предприятий, входящих крупнейшую российскую промышленную корпорацию Ростех, - поделилась начальник учебного центра ПАО «ОДК-Кузнецов».

Предприятие уже продемонстрировало успешный опыт в реализации таких образовательных проектов, как «Крылья Ростеха» и «Инженерный старт». В этом году заявки на участие подали абитуриенты из Ульяновской, Саратовской и Калининградской областей. В данный момент уже сформирована группа «Инженерный старт» в Самарский политех и набраны две группы проекта «Крылья Ростеха» в Самарский университет.