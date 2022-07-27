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Общество27 июля 2022 18:06

Организация заплатит 750 тыс рублей семье рабочего, погибшего на производстве под Самарой

ЧП произошло на одном из предприятий Новокуйбышевска
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Добиться выплаты компенсации морального вреда жене и детям погибшего удалось через суд.

Добиться выплаты компенсации морального вреда жене и детям погибшего удалось через суд.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Прокуратура Новокуйбышевска добилась выплаты компенсации семье рабочего, который погиб на производстве. Несчастный случай произошел на территории тепловой электростанции, где работала подрядная организация.

- Выяснилось, что подрядная организация не организовала производство работ в должной мере. Кроме того, не был организован контроль за соблюдением требований правил по охране труда. Это и стало основной причиной несчастного случая, - сообщает прокуратура Новокуйбышевска.

У погибшего мужчины осталась жена и двое детей, одному из которых еще нет 18 лет. Однако работодатель - ООО «ТК Стройэлектро» - не выплатил им компенсацию морального вреда, отмечают в пресс-службе надзорного органа.

Положенных выплат удалось добиться через суд. Теперь предприятие заплатит по 250 тысяч рублей супруге и детям погибшего, а также компенсирует расходы на похороны.