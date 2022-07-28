В Самаре городская администрация заключила соглашение с кикшеринговыми компаниями

В областном центре заключили соглашение. Фото: городская администрация

В Самаре стало известно, что городская администрация заключила соглашение с кикшеринговыми компаниями. Подобные меры помогут урегулировать ситуацию с электронными самокатами на дорогах в областном центре.

Не все самарцы питают любовь к новому виду транспорта. Из-за отсутствия четких правил и аварий из-за жителей, передвигающихся на самокатах, в мэрию часто направляли жалобы с просьбой ограничить движение для лихачей по тротуару. Отмечают, что человек, использующий новое средство передвижения, все еще считается пешеходом. Выезд на самокате на проезжую часть – недопустим. На деле, конечно, все получается иначе. Заключенное соглашение включило в себя локации, при движении по которым скорость ограничили до 15 км/ч.

В список территорий с ограничениями попали: Струковский сад, Загородный парк и набережная. В документ также будут вносить новые локации. Также определили участки, закрытые для проезда – все городские кладбища.