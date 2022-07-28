В Самарской области ожидается жара днем 28 июля 2022 года

В регион возвращается летнее тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ожидается возвращение летнего пекла. В регионе объявили желтый уровень опасности.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в губернии днем в четверг, 28 июля 2022 года, местами ожидается повышение температуры до +30 градусов. Местных жителей предупредили о жаре. Чувствительным самарцам следуют подготовиться и не проводить много времени на солнце без головного убора.

Напомним, что также в регионе объявили оранжевый уровень опасности с 27 июля по 1 августа. В области сохранится чрезвычайная пожароопасность лесов – 5 класс.