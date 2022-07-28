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Экономика28 июля 2022 5:03

Календарь предпринимателя: какие налоги нужно заплатить в августе 2022 года

Корпорация МСП на цифровой платформе МСП.РФ составила календарь предпринимателя на август 2022 года

Корпорация МСП на цифровой платформе МСП.РФ составила календарь предпринимателя на август 2022 года, который напомнит о сроках уплаты обязательных платежей и сдачи отчётности. Самозанятым и компаниям, участвующим в эксперименте по переходу на АвтоУСН нужно до 25 августа оплатить налоги. До 15 августа всем, у кого есть сотрудники необходимо сдать в Пенсионный фонд отчётность о застрахованных и трудовой деятельности за июль.

До 1 августа:

ИП и организации, привлекающие работников, сдают в налоговую инспекцию расчёт страховых взносов и расчёт удержанного НДФЛ (форма 6-НДФЛ) за первое полугодие 2022 года, а также уплачивают НДФЛ с больничных и отпускных, если они были в июле; организации уплачивают авансовые платежи за II квартал по имущественным налогам: на имущество организаций, земельному налогу и транспортному налогу.

До 5 августа:

ИП и организации, участвующие в эксперименте по переходу на единый налоговый платёж (ЕНП), сдают в налоговую инспекцию уведомление по ЕНП в части сумм НДФЛ, которые они перечислили как налоговые агенты;

ИП и организации, участвующие в эксперименте по переходу на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АвтоУСН) вносят данные о доходах и страховых взносах в личном кабинете налогоплательщика.

До 8 августа ИП и организации, участвующие в эксперименте по переходу на АвтоУСН, вправе подтвердить или скорректировать информацию кредитной организации об их операциях по счетам, о переводах электронных денежных средств и комиссии за эквайринг.

До 15 августа ИП и организации, привлекающие работников:

уплачивают страховые взносы за работников за июль: на пенсионное и медицинское страхование, страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – в налоговую инспекцию, а взносы на травматизм – в отделение Фонда социального страхования (за исключением имеющих право на отсрочку на основании постановления Правительства России от 29.04.2022 № 776, для которых срок уплаты страховых взносов за июль перенесён на год, то есть до 15.08.2023);

сдают отчёт о застрахованных лицах СЗВ-М за июль – в отделение Пенсионного фонда;

сдают отчёт о трудовой деятельности СЗВ-ТД за июль в отделение Пенсионного фонда – если в июле был перевод работника на другую работу или подано заявление по ведению трудовой книжки / о ведении сведений о трудовой деятельности в электронном виде (при приёме на работу / увольнении этот отчёт сдают не позднее следующего дня).

До 22 августа импортёры товаров из государств Евразийского экономического союза должны уплатить НДС и акцизы за июль и представить по ним декларацию и документы в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе.

До 25 августа: самозанятые уплачивают налог на профессиональный доход за июль; организации и ИП на ОСН уплачивают НДС за II квартал (вторую 1/3 часть суммы налога);

ИП и организации, участвующие в эксперименте по переходу на АвтоУСН, уплачивают налог по АвтоУСН за июль.

До 29 августа организации на ОСН уплачивают второй авансовый платёж по налогу на прибыль за III квартал и представляют по нему декларацию / налоговый расчёт.

До 31 августа ИП и организации, привлекающие работников, уплачивают НДФЛ с больничных и отпускных, если они были в августе.