Календарь предпринимателя: какие налоги нужно заплатить в августе 2022 года

Корпорация МСП на цифровой платформе МСП.РФ составила календарь предпринимателя на август 2022 года, который напомнит о сроках уплаты обязательных платежей и сдачи отчётности. Самозанятым и компаниям, участвующим в эксперименте по переходу на АвтоУСН нужно до 25 августа оплатить налоги. До 15 августа всем, у кого есть сотрудники необходимо сдать в Пенсионный фонд отчётность о застрахованных и трудовой деятельности за июль.

До 1 августа:

ИП и организации, привлекающие работников, сдают в налоговую инспекцию расчёт страховых взносов и расчёт удержанного НДФЛ (форма 6-НДФЛ) за первое полугодие 2022 года, а также уплачивают НДФЛ с больничных и отпускных, если они были в июле; организации уплачивают авансовые платежи за II квартал по имущественным налогам: на имущество организаций, земельному налогу и транспортному налогу.

До 5 августа:

ИП и организации, участвующие в эксперименте по переходу на единый налоговый платёж (ЕНП), сдают в налоговую инспекцию уведомление по ЕНП в части сумм НДФЛ, которые они перечислили как налоговые агенты;

ИП и организации, участвующие в эксперименте по переходу на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АвтоУСН) вносят данные о доходах и страховых взносах в личном кабинете налогоплательщика.

До 8 августа ИП и организации, участвующие в эксперименте по переходу на АвтоУСН, вправе подтвердить или скорректировать информацию кредитной организации об их операциях по счетам, о переводах электронных денежных средств и комиссии за эквайринг.

До 15 августа ИП и организации, привлекающие работников:

уплачивают страховые взносы за работников за июль: на пенсионное и медицинское страхование, страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – в налоговую инспекцию, а взносы на травматизм – в отделение Фонда социального страхования (за исключением имеющих право на отсрочку на основании постановления Правительства России от 29.04.2022 № 776, для которых срок уплаты страховых взносов за июль перенесён на год, то есть до 15.08.2023);

сдают отчёт о застрахованных лицах СЗВ-М за июль – в отделение Пенсионного фонда;

сдают отчёт о трудовой деятельности СЗВ-ТД за июль в отделение Пенсионного фонда – если в июле был перевод работника на другую работу или подано заявление по ведению трудовой книжки / о ведении сведений о трудовой деятельности в электронном виде (при приёме на работу / увольнении этот отчёт сдают не позднее следующего дня).

До 22 августа импортёры товаров из государств Евразийского экономического союза должны уплатить НДС и акцизы за июль и представить по ним декларацию и документы в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе.

До 25 августа: самозанятые уплачивают налог на профессиональный доход за июль; организации и ИП на ОСН уплачивают НДС за II квартал (вторую 1/3 часть суммы налога);

ИП и организации, участвующие в эксперименте по переходу на АвтоУСН, уплачивают налог по АвтоУСН за июль.

До 29 августа организации на ОСН уплачивают второй авансовый платёж по налогу на прибыль за III квартал и представляют по нему декларацию / налоговый расчёт.

До 31 августа ИП и организации, привлекающие работников, уплачивают НДФЛ с больничных и отпускных, если они были в августе.