Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 июля 2022 5:52

Каждый четвертый самарец поддерживает повторное введение масочного режима

Об этом сообщили аналитики
Алена ПРОВКИНА
Многие самарцы согласны на повторное введение масочного режима

Многие самарцы согласны на повторное введение масочного режима

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области четверть населения проголосовала за повторное введение масочного режима. По словам специалистов, за последнюю неделю в стране заболеваемость коронавирусом выросла в полтора раза.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob сообщает, что за повторное введение масочного режима – 22% опрошенных, против – 48%. Отмечают, что сторонников ношения масок в общественных пространствах больше среди женщин – 28% против 23% мужчин.

Также сообщают, что чаще остальных поддерживают возобновление масочного режима молодые самарцы. Реже - респонденты старше 45 лет. Опрос провели среди экономически активного населения в июле 2022 года.