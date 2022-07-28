Каждый четвертый самарец поддерживает повторное введение масочного режима

Многие самарцы согласны на повторное введение масочного режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области четверть населения проголосовала за повторное введение масочного режима. По словам специалистов, за последнюю неделю в стране заболеваемость коронавирусом выросла в полтора раза.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob сообщает, что за повторное введение масочного режима – 22% опрошенных, против – 48%. Отмечают, что сторонников ношения масок в общественных пространствах больше среди женщин – 28% против 23% мужчин.

Также сообщают, что чаще остальных поддерживают возобновление масочного режима молодые самарцы. Реже - респонденты старше 45 лет. Опрос провели среди экономически активного населения в июле 2022 года.