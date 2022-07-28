Медики призвали самарцев пройти вакцинацию до новой волны коронавируса

Вакцинация в первую очередь нужна людям с хроническими заболеваниями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врачи вновь призывают жителей Самарской области пройти вакцинацию и ревакцинацию против коронавируса. Медики отмечают, что это важно сделать сейчас, когда нет высокой заболеваемости.

— Пока нет высокой заболеваемости COVID-19, нужно усилить свою бдительность и обратить внимание на необходимость вакцинации и ревакцинации для тех, кто по времени уже должен сделать профилактическую прививку, — подчеркнула главный внештатный терапевт Самары, заведующая поликлиникой ГБ-4 Ирина Золотовская.

В первую очередь медики призывают пройти вакцинацию тех, у кого есть другие серьезные заболевания: сахарный диабет, артериальная гипертензия, онкология. Если не сделать прививку, могут быть серьезные последствия.

Врачи отмечают, что для ревакцинации можно использовать любую отечественную вакцину, в том числе «Спутник V». Записаться на прививку можно на портале «Госуслуги», по номеру горячей линии 122 или по телефонам поликлиник.

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