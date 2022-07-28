В Самаре из-за аварии на трамвайных путях временно ограничили движение

По предварительной информации, есть пострадавшие. Фото: "Самара ДТП"

В Самаре очевидцы поделились фотографией аварии на трамвайных путях. Автомобиль врезался в общественный транспорт.

По сообщению очевидцев, в районе улицы Ташкентской, напротив больницы имени Середавина, работают спецслужбы. Утром в четверг, 28 июля 2022 года, временно ограничили движение общественного транспорта. Что стало причиной дорожного происшествия – пока неизвестно. На месте работают сотрудники спецслужб.

По предварительной информации, есть пострадавшие. Соответствующий запрос направлен в пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области. Обстоятельства выясняются.