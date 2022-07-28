Самарцам запретили ездить на электросамокатах по кладбищам

Лучше всего ездить по велодорожкам

В Самаре разработано соглашение между администрацией и кикшеринговыми компаниями, регламентирующее пользование электросамокатами. Сейчас этот мобильный транспорт пользуется немалой популярностью, но далеко не всем жителям города нравятся лихачи на пешеходных переходах. В этом документе сделана попытка регламентировать передвижения на электросамокатах. Так, поездки на городских кладбищах вообще запрещены.

- В соглашении специалисты выбрали городские локации, где скорость должна быть ограничена до 15 км/час. Сюда вошли все парки и скверы – от Струковского сада до Загородного парка, в том числе самарская набережная, - отметил заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Юрий Тапилин.

Также он уточнил, что соглашение - это живой документ, в него могут быть внесены изменения в дальнейшем - может расшириться количество локаций, где нужно снижать скорость, или добавятся места, где ездить нельзя. Также он напомнил, что все территории, на которых проводятся массовые праздники, автоматически закрываются для самокатов.