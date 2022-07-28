В Самаре мужчина с крыльями на спине обиделся на новую знакомую и ограбил ее

Местом преступления стал подъезд дома на улице Товарной Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре 38-летняя местная жительница стала жертвой необычного грабителя. Мужчина с золотыми крыльями на спине напал на нее в подъезде дома на улице Товарной. Он оставил женщину без двух золотых цепочек и трех кулонов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

- Самарчанка рассказала, что накануне вечером вместе с подругой отдыхала в кафе. Там она познакомилась с мужчиной. Когда приятельницы собрались домой, новый знакомый предложил проводить их до дома, - рассказали полицейские.

Подруга благополучно зашла в квартиру, а заявительница осталась с мужчиной на лестничной площадке. Между ними произошел конфликт. В какой-то момент новый знакомый сорвал с шеи самарчанки золотые цепочки с кулонами и сбежал.

Женщина запомнила, что на преступнике была черная майка с изображением золотых крыльев на спине. Вскоре полицейские нашли предполагаемого грабителя. Им оказался 31-летний безработный житель Самары. Ранее он уже был судим за кражу. Мужчина рассказал, что похитил чужие украшения из-за обиды на даму.

В отношении самарца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Ему может грозить до 4 лет колонии. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.