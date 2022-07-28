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Происшествия28 июля 2022 7:57

В Самарской области полицейские задержали женщину, выращивающую коноплю на огороде

Подозреваемая может быть причастна к незаконному обороту наркотиков
Алена ПРОВКИНА
Женщина засеяла огород незаконными растениями. Фото: ГУ МВД России по региону

Женщина засеяла огород незаконными растениями. Фото: ГУ МВД России по региону

В Волжском районе Самарской области сотрудники полиции задержали подозреваемую, выращивающую наркотики на своем огороде. Возбуждено уголовное дело.

Участок, принадлежащий женщине, расположен в 1,5 км от села Курумоч. Сотрудники полиции изъяли с огорода местной жительницы 29 растений. Согласно экспертизе, подозреваемая выращивала коноплю. Задержанная призналась, что наркотик употребляла сама и не собиралась его продавать. Эту версию проверяют правоохранители.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до двух лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.