В Самарскую область прибыла делегация Общественной палаты ДНР

В круглом столе приняли участие делегации Самарской губернской думы и ДНР

27 июля в областном парламенте состоялось заседание круглого стола на тему «Сохранение исторической памяти и борьба с ложной информацией».

В нем приняли участие депутаты Самарской губернской думы и члены Общественной палаты ДНР во главе с заместителем председателя палаты Екатериной Мартьяновой.

Геннадий Котельников отметил важность сохранения исторической памяти в сегодняшних условиях, когда информация и факты искажаются.

«Особенно пагубно это сказывается на молодежи. Мы должны не допустить этого, нужно рассказывать и показывать реальное положение дел. Именно общая память связывает все поколения жителей нашей страны, и нужно делать серьезные выводы из событий прошлого», - сказал председатель губдумы.

Представители ДНР в свою очередь рассказали, что Донбасс уже 8 лет живет в условиях войны, в том числе информационной.

Член общественной палаты ДНР, ректор ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных языков» Светлана Кочетова отметила, что многонациональный народ Донбасса защищает историю, которую захотели переписать. И отметила что важно вести просветительскую работу с молодыми людьми.

Важной частью мероприятия стало подписание соглашения о сотрудничестве между Самарским государственным социально-педагогическим университетом и Горловским институтом иностранных языков.

«Сегодня дан старт нашему взаимодействию. Можно сказать, что поезд дружбы тронулся, подписано первое соглашение между Горловским институтом иностранных языков и Самарским государственным социально-педагогическим университетом. Завтра планируем подписать соглашения между торгово-промышленными палатами и между общественными палатами Самарской области и Донецкой Народной Республики.

Сотрудничество с Самарской областью для нас очень важно. Ваш регион уже взял шефство над городом Снежное, там сейчас идет процесс восстановления социальных учреждений, дорог», - отметила Екатерина Мартьянова.