Пьяный водитель на «Гранте» устроил ДТП с мотоциклом на ул. Авроры в Самаре

Автомобилист "догнал" 23-летнего парня на мотоцикле Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Ранним утром в среду, 27 июля 2022 года, в Советском районе Самары произошло серьезное ДТП. Примерно в 5:40 на улице Авроры столкнулись «Лада Гранта» и мотоцикл Yamaha. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников ГИБДД, за рулем легковушки находился 29-летний молодой человек. Он двигался по улице Авроры в направлении улицы Гагарина. В пути автомобилист «догнал» 23-летнего мотоциклиста. Последний получил различные травмы. Его увезли в больницу.

Насколько известно, на момент ДТП водитель «Гранты» был пьян. В отношении него полицейские составили протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Молодому человеку грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5-2 года.

Напомним, похожее ДТП произошло на Московском шоссе. Там пенсионер на иномарке при развороте не пропустил мотоциклиста. Байкер, к сожалению, погиб на месте.