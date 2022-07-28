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Общество28 июля 2022 8:59

У жителя Самарской области за долги отобрали грузовик на дороге

Транспорт арестовали судебные приставы
Алена ПРОВКИНА
Правоохранители арестовали грузовик

Правоохранители арестовали грузовик

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области местный житель чуть не лишился грузовика из-за долгов. Он игнорировал требования судебных приставов.

По информации пресс-службы УФССП России по Самарской области, в отделении приставов в отношении мужчины возбудили исполнительное производство. Должник игнорировал требования и не приходил на прием. В рамках рейдов, совместно с сотрудниками ГИБДД, на дороге правоохранители задержали злоумышленника и арестовали его автомобиль «КамАз».

Мужчине объяснили, что в случае неуплаты долга, автомобиль отправят на реализацию. Вырученные деньги пойдут на погашение долга. Горожанин не желал расставаться с грузовиком и полностью погасил задолженность.