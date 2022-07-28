Опасный маневр пожилого водителя привел к гибели 43-летнего байкера Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стали известны подробности смертельного ДТП с мотоциклом на Московском шоссе в Самаре. Авария произошла в ночь на четверг, 28 июля 2022 года, у ТЦ «Русь на Волге». В полиции назвали причины и предполагаемого виновника происшествия.

- 75-летний водитель, управляя Chevrolet Cobalt, двигался в направлении улицы Авроры. При развороте он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклом Yamaha. Тот ехал в попутном направлении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Байком управлял 43-летний мужчина. К сожалению, он получил травмы, несовместимые с жизнью. Мотоциклист умер на месте до приезда медиков скорой помощи. Пострадал и сам предполагаемый виновник аварии. Пенсионера увезли в ближайшую больницу.

Сейчас полицейские продолжают разбираться в деталях происшествия. Проводится проверка.