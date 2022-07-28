Гвоздики с трипсом из Армении не пустили в Самарскую область в июле 2022 года

Специалисты Россельхознадзора уничтожили опасные цветы Фото: Архив "КП"

В Самарскую область пытались завезти опасные цветы. Груз прибыл на самолете из Армении. К счастью, сотрудники фитосанитарного контроля в аэропорту Курумоч не пропустили его.

– В партии альстромерии и гвоздик (всего – 800 штук), ввозимых из Республики Армения, обнаружен карантинный вредный организм – западный (калифорнийский) цветочный трипс, – сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Самарской области.

Цветочный трипс – это мелкое насекомое, которое поселяется в цветочных почках и бутонах. Он питается растительными тканями и пыльцой. Также этот вредитель способен переносить вирусы – возбудители опасных заболеваний растений. Данное насекомое признано одним из самых опасных для овощей, цветов и декоративных растений.

Собственнику опасного груза запретили ввозить зараженную подкарантинную продукцию. Всю партию, в которой нашли вредителя, уничтожили.