В Железнодорожном районе Самары гниющие трупы с мусорки убрали после публикации фото в соцсетях

Запаха уже нет, но толпы мух продолжают кружить вокруг мусорки Фото: Наталья АРТЯКОВА

Неделю назад в поселке 6-ой тупик в Железнодорожном районе Самары неизвестные привезли на мусорку на пересечении Южного проезда и улицы Херсконской целую гору трупов животных. Местные жители надеялись, что их в скором времени уберут сотрудники коммунальной службы, но гниющая на жаре мертвечина пролежала там целую неделю.

Как рассказали журналисту «КП-Самара» местные жители, ранее уже были подобные случаи, но туши быстро увозили с помойки. В этот раз они гнили на жаре неделю. После публикации в социальных сетях и местных СМИ, мусор вывезли.

- Добрый день, работы по вывозу биологических отходов животных на указанном участке произведены – сообщили в администрации Железнодорожного района.

Самарцы надеются, что больше подобной ситуации не возникнет, и они смогут дышать свежим воздухом на своих участках. Сейчас же запах почти выветрился, однако мухи продолжают кружить над контейнерной площадкой. Местные жители планируют обратиться в СЭС, чтобы специалисты провели обработку территории.