Еще 92 жителя Самарской области заразились коронавирусом 28 июля 2022 года

За сутки в регионе никто не умер от COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 28 июля 2022 года, в Самарской области выявили 92 случая заражения коронавирусом. Общая заболеваемость достигла 387 640, сообщает оперштаб.

Почти половина новых больных приходится на Самару. Здесь инфекцию подхватил 41 человек. В Тольятти прибавилось 17 ковид-пациентов, в Сызрани – 7, в Новокуйбышевске – 6, в Отрадном – 4.

За минувшие сутки в больницы Самарской области госпитализировали 27 человек. Еще 103 жителя региона успешно закончили лечение. За все время побороть КВИ смогли уже 378 856 пациентов.

К счастью, никто не умер. Общее количество смертельных случаев осталось тем же, что и день назад – 7 925.