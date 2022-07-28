Самара попала в топ-10 популярных «волжских» городов для отдыха в августе 2022 года

Многие туристы хотят провести отпуск в Самаре Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самара попала в десятку популярных городов для отдыха в августе 2022 года. В топе представлены города Поволжья.

По данным сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru, специалисты выявили, какие города больше всего хотят посетить туристы. Многие жители регионов собираются провести отпуск рядом с Волгой. Самара попала в топ-10 мест Поволжья, куда хотят отправиться туристы.

Областной центр Самарской области занял 8 место в списке. Аналитики также сообщили, что средняя стоимость ночи, проведенной в отеле, обойдется гостям в 2 499 рублей. На первом месте – Казань, на втором – Волгоград, на третьем – Нижний Новгород.