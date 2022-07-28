Резидентами ТОР «Тольятти» стали еще две компании

Территория опережающего развития «Тольятти» востребована у инвесторов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще две компании пополнили ряды резидентов территории опережающего развития «Тольятти». Соответствующее соглашение с ними подписал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Одна фирма планирует производить огнеупорные строительные материалы, а другая – станочное оборудование. Общий объем инвестиций в оба проекта составит 60 млн рублей, а количество новых рабочих мест – 44.

- Буквально вчера госкорпорация ВЭБ в очередной раз признала Тольятти одним из сильнейших моногородов России по уровню социально-экономического развития. Востребованная инвесторами ТОР играет одну из ключевых ролей в этом развитии и диверсификации города и Самарской области в целом, - рассказал Дмитрий Богданов.

По данным Минэкономразвития, в настоящее время резиденты ТОР «Тольятти» инвестировали 26,9 млрд рублей и создали 8 143 рабочих места. В консолидированный бюджет региона компании уплатили налоги на 1,6 млрд рублей.

Параллельно в Самарской области развивают и ТОР «Чапаевск». 20 резидентов площадки намерены вложить в свои проекты 11,4 млрд рублей. Также они планируют создать 4,5 тысячи новых рабочих мест.