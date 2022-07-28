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Общество28 июля 2022 11:02

В Самарскую область вернется летнее пекло 29, 30 и 31 июля 2022 года

Объявлен желтый уровень опасности
Алена ПРОВКИНА
Жители смогут отдохнуть от дождей

Жители смогут отдохнуть от дождей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ожидается повышение температуры. После продолжительных дождей и непогоды жители региона наконец-то смогут отдохнуть на солнечных пляжах 29, 30 и 31 июля 2022 года.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС» из-за потепления объявлен желтый уровень опасности. В конце июля ожидается жара +30 градусов. Чувствительным самарцам следует быть осторожнее и не проводить много времени под палящим солнцем.

Напомним, что в регионе также объявлен оранжевый уровень опасности из-за высокого риска возникновения пожаров. Жителей попросили не разводить костры на открытых пространствах.