В Самарскую область вернется летнее пекло 29, 30 и 31 июля 2022 года

Жители смогут отдохнуть от дождей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ожидается повышение температуры. После продолжительных дождей и непогоды жители региона наконец-то смогут отдохнуть на солнечных пляжах 29, 30 и 31 июля 2022 года.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС» из-за потепления объявлен желтый уровень опасности. В конце июля ожидается жара +30 градусов. Чувствительным самарцам следует быть осторожнее и не проводить много времени под палящим солнцем.

Напомним, что в регионе также объявлен оранжевый уровень опасности из-за высокого риска возникновения пожаров. Жителей попросили не разводить костры на открытых пространствах.