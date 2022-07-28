В Самаре закрытие молодежного форума «iВолга» состоится 28 июля 2022 года

В четверг пройдет официальная церемония закрытия

В Самаре вновь провели молодежный форум «iВолга». На официальной церемонии закрытия выступит NILETTO.

По традиции, форум провели на Мастрюковских озерах. Молодежное мероприятие проходило с 21 по 28 июля 2022 года. На юбилейной встрече организовали арт-объекты и выставки. Тематикой форума в этом году стало – «Единство народов России». С молодежью встретились выпускники форума и поделились историями своего успеха и полученного опыта.

Хедлайнером закрытия форума станет известный артист. Также 28 июля озвучат результаты грантовых конкурсов и назовут имена победителей рейтингов активности.