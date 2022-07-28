билайн представил сервис «Виртуальный секретарь»

Теперь клиенты могут доверить неудобные или подозрительные вызовы своему личному цифровому помощнику. Он узнает цель звонка и пришлёт детали разговора в Telegram-бот.

На выбор есть пять виртуальных секретарей: Ника, Сергей, Скай, Дарья и Крош (персонаж мультсериала «Смешарики»). Каждый из них обладает уникальным голосом и манерой общения. Выбрать помощника и настроить его можно в Telegram-боте. Также туда будет приходить аудиозапись звонка, его детали и расшифровка.

Помощники отличаются друг от друга функциональностью. Например, Сергей и Скай могут представить клиента по имени, а Дарья и Крош – вдобавок объяснить собеседнику, почему владелец номера не может подойти к телефону.

Сервис доступен всем клиентам билайна бесплатно в течение первых двух недель после подключения, затем – от 2 до 10 рублей в день в зависимости от выбранного помощника. Его можно поменять в любой момент.

Все фразы, которые помощники будут использовать в своем диалоге, составлены со всей чуткостью, в том числе и с юридической точки зрения — поэтому секретарь не скажет ничего лишнего и никогда не обидит собеседника.

Подробности сервиса «Виртуальный секретарь» от билайна можно узнать здесь — beeline.ru/customers/products/virtualniy-sekretar