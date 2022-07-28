У крупнейших e-comпартнеров в Поволжье доля платежей через SberPay превышает 20%

Заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Светлана Арнаутова.

Об этом в интервью изданию «Коммерсант Волга» рассказала заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Светлана Арнаутова. По её словам, рынок электронной коммерции является одним из самых быстрорастущих. Выход предпринимателей на онлайн-продажи, в свою очередь, стимулирует рост спроса на интернет-эквайринг.

Светлана Арнаутова также отметила, что в два раза по сравнению с прошлым годом увеличилось количество операций через сервис оплаты по SberPayQRв Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях. «Такие платежи доступны как для владельцев iPhone, так и для обладателей смартфонов на Android, а бонусы от СберСпасибо начисляются как при оплате картой. Причем оплата доступна, в том числе, и по кредитным картам, — комментирует зампред Поволжского банка Сбербанка, — То есть, по сути, оплата через сервис «SberPay оплата по QR» дает возможность платить с помощью телефона везде, где раньше можно было использовать только банковскую карту. К 2023 году мы планируем оснастить весь парк своих POS-терминалов эквайринга возможностью оплачивать покупки с помощью сервиса «SberPay оплата по QR».

По её словам, без учета федеральных партнеров, на начало июня сервис «SberPay оплата по QR» в Поволжье подключили более 4100 компаний, а оплатить покупки с его помощью можно более чем в 4800 точках. Наибольший спрос на данный вид оплаты со стороны предпринимателей в Поволжье отмечается Сбербанком в индустриях быстрого питания, продажи автозапчастей и строительных материалов.

Накануне пресс-служба Сбера также сообщила, что Сбер предоставил ИТ-компании АТОЛ, кассовое оборудование которой установлено в 40% торговых точек страны, сервис оплаты по QR-кодам — SberPay QR. Теперь торговые точки, использующие в своём бизнесе кассы АТОЛ, могут подключить на них приём оплаты с помощью SberPay QR.