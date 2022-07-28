Прогулки, готовка и сон: как россияне любят проводить свободное время

Опрос показал, что большинство жителей страны любят заниматься готовкой и гулять на свежем воздухе Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, чем любят заниматься жители страны в свободное время. Опрос показал, что большинство предпочитают гулять пешком, готовить и предаваться мечтам, пишет ФАН.

Так, прогулки на свежем воздухе выбрали 87% респондентов, заниматься готовкой – 73%, а мечтать, фантазировать или оставаться наедине с самим собой – 70%. Еще 69% россиян любят проводить свободное время за разгадыванием кроссвордов, а вот 67% опрошенных заявили, что предпочитают спать.

По словам экспертов, в последнее время возросло число тех, кто в период отдыха ходит по магазинам. Также много тех, кто увлекается охотой или рыбалкой. Таких почти 40%.