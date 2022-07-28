Власти купят квартиры самарцам, проживающим в зоне строительства метро

На закупку квартир будет потрачено несколько миллионов рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство строительства Самарской области ищет организацию, которая предоставит жилые помещения самарцам, проживающим в зоне строительства станции «Театральная». Информация размещена на сайте госзакупок.

Горожане получат новые квартиры взамен тех, которые будут изъяты для реализации проекта. Пока в списке несколько адресов - ул. Самарская, №247, кв. 7 и №247-249, кв.6, а также ул. Ульяновская, №27, кв. 1.

Согласно техзаданию, новое жилье будет закуплено на вторичном рынке. Власти выдвигают ряд условий закупки. В частности, в доме, в котором расположена квартира, должно быть не менее 3 этажей. Дворовая территория - благоустроенная, с газонами, детскими площадками и проездами. Отмечается, что здание не должно быть признано аварийным и подлежащим сносу. Вариант с закупкой жилья в общежитиях также не рассматривается.

Еще одно обязательное условие - квартиры должны быть расположены на территории Самары. Дома в поселках Кряж, 113 км, Прибрежный, Винтай и Береза для этих целей не подходят. Общую площадь жилья необходимо указать без учета лоджий, балкона, террас, веранд.

На все указанные аукционы выделено 6,8 млн. рублей. Итоги будут известны после 5 августа 2022 года.