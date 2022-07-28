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Общество28 июля 2022 15:21

В Самаре на 70% завершена перекладка основных теплотрасс

Работы идут в соответствии с графиком
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Энергетики выполнили большую часть поставленных задач. Фото: администрация Самары

Энергетики выполнили большую часть поставленных задач. Фото: администрация Самары

Областная столица продолжает подготовку к отопительному сезону. Службы на 70% завершили перекладку теплотрасс на 12 объектах. Информацию сообщили в администрации города.

В высокой степени готовности находится один из самых масштабных участков – в границах улицы Стара-Загора и проспекта Карла Маркса. Здесь протяженность трассы составляет 575 метров. Энергетики «Т Плюс», выполняя масштабное обновление теплосети вдоль улицы Ташкентской, заменят трубопровод протяженностью 1 150 метров в однотрубном исполнении. Часть работ уже выполнена - специалисты убрали старую теплотрассу и приступили к строительству нового канала.

– Сейчас готовность составляет около 90%. Завершить техническое перевооружение планируем в августе, – рассказал гендиректор подрядной организации «ПСК «Нанс» Александр Носков.

Отмечается, что все работы идут согласно графику.