Ревнивая самарчанка изрезала ножом экс-супруга и его новую возлюбленную

Ревнивица около семи раз ударила ножом бывшего мужа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд вынес приговор 41-летней жительнице Самары, напавшей на своего бывшего супруга и его сожительницу. Женщину признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Подробности сообщили в региональном СУ СК.

Любовная драма разыгралась в областной столице в сентябре прошлого года. Следствие установило, что 41-летняя самарчанка пришла в квартиру на ул. Куйбышева, где когда-то проживала с мужем. Супруги развелись и женщина планировала забрать часть своих вещей. Однако планы гражданки поменялись сразу после входа в квартиру.

- Она увидела своего мужа и его сожительницу - они спали в одной из комнат. Тогда осужденная прошла на кухню, взяла нож и около семи раз ударила им бывшего супруга. Она также нанесла не менее одного удара сожительнице, причинив ей травму коленного сустава, - сообщает СУ СК по Самарской области.

После «расправы» над соперницей и бывшим мужем самарчанка ушла из комнаты, попутно осыпая их угрозами. Пострадавшая женщина воспользовалась моментом - закрыла дверь, вызвала полицию и медиков.

Теперь ревнивица понесет заслуженное наказание - суд приговорил ее к 2 годам и 1 месяцу исправительной колонии общего режима.