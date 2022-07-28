Дмитрий Азаров пообщался с участниками самарской делегации форума «iВолга»

Глава региона посетил площадку форума в четверг, 28 июля. Фото: Андрей Савельев

В четверг, 28 июля, глава региона Дмитрий Азаров посетил площадку молодежного форума ПФО «iВолга». Здесь губернатор встретился с участниками самарской делегации, которая в этом году вновь оказалось самой многочисленной - регион представляет 515 человек.

Участники форума озвучили главе региона ряд инициатив. Так, учитель физкультуры, тренер по волейболу и боевым единоборствам из села Старый Аманак Похвистневского района Андрей Аверин предложил создать на «iВолге» отдельное направление для молодых педагогов. А студент Самарского государственного педагогического университета Кирилл Шараватов уточнил, как молодежь может поучаствовать в реализации проектов по созданию туристической инфраструктуры.

- Если вы разработаете свои, молодежные маршруты, предложите свой взгляд, мы с удовольствием возьмем в отработку эти идеи. Молодежная энергия – это то, что дает дополнительный мощнейший импульс развития во всех сферах, - отметил Дмитрий Азаров.

Участники «iВолги» также сообщили, что уже соскучились по форуму и выразили надежду, что мероприятие вновь состоится на территории региона. Глава региона заверил ребят, что «iВолга» в любом случае останется на родной самарской земле.