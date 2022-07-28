В Самаре могут возбудить уголовное дело из-за вырубки деревьев на острове Рождественский

О подозрительных работах на правом берегу Волги сообщили жители.

Стали известны итоги прокурорской проверки, организованной по факту вырубки деревьев на острове Рождественский. О спиле зеленых насаждений на правом берегу Волги сообщили местные жители. Горожане уверяли, что о точечной вырубке речи не идет - «под топор» попадают и живые деревья. Информацию они озвучили депутату Александру Милееву.

Парламентарий отправился на остров, чтобы воочию убедиться в незаконной вырубке. Вместе с ним на место наведались сотрудники прокуратуры. Позднее Милеев сообщил, что на Рождественском вырубили десятки вполне здоровых деревьев.

В четверг, 28 июля, стало известно точное количество вырубленных зеленых насаждений. По информации прокуратуры Ленинского района, вырубка затронула 17 деревьев. В их числе - клен и тополь. При этом законных оснований для спила не было.

– Органы местного самоуправления не выдавали порубочные билеты на снос зеленых насаждений. Исходя из расчета вреда, который был нанесен лесам в результате незаконной вырубки сухостойных и сырорастущих деревьев, ущерб составил 47 561,84 рублей, - рассказали в прокуратуре Ленинского района.

Материалы проверки направлены в следственные органы. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 260 УК РФ ( «Незаконная рубка лесных насаждений»).