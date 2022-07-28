«Гранта» и «BMW» оказались в кювете в результате ДТП в Самарской области

В результате ДТП у иномарки смялась передняя часть кузова и крыша. Фото: t.me/samaratg01

Жуткая авария произошла в четверг, 28 июля, под Тольятти. На Хрящевском шоссе столкнулись иномарка и отечественный автомобиль. Информацию сообщили очевидцы происшествия.

По данным местных жителей, ДТП произошло неподалеку от поворота на село Верхние Белозерки. Здесь столкнулись «Гранта» и «BMW».

- Насколько известно, машины столкнулись после того, как «BMW» по касательной задела «Гранту». В результате оба улетели в кювет. По предварительным данным, два человека пострадали, один погиб, - информируют очевидцы аварии.

У отечественного авто сильно пострадал кузов с левой стороны. Фото: t.me/samaratg01

Точная причина произошедшего пока неизвестна. Разбираться в обстоятельствах аварии предстоит правоохранителям.