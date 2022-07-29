Один человек погиб в результате столкновения «Гранты» и «BMW» в Самарской области

Погибшего доставали из разбитого автомобиля при помощи спасателей. Фото: ПСС Самарской области

Появились подробности аварии, которая произошла в четверг, 28 июля, на Хрящевском шоссе. Здесь столкнулись «Гранта» и «BMW». По информации поисково-спасательной службы Самарской области, столкновение было лобовым.

Авария не обошлась без жертв - в результате ДТП погиб водитель «Гранты». Для его извлечения из машины понадобилась помощь спасателей.

– В 18:15 на место происшествия был направлен поисково-спасательный отряд из Тольятти. В ходе спасательных работ спасатели использовали гидравлический аварийно-спасательный инструмент, - рассказали в региональной ПСС.

Отмечается, что полностью завершить работы удалось через час - они были окончены в 19:15. В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.